Vodičkův svaz bojovníků za svobodu letos nedostane z rozpočtu ani korunu

Vodičkův svaz získával v minulých letech ročně na provoz příspěvek více než šest milionů korun. Vloni svaz dostal pětimilionovou podporu a kabinet Petra Fialy (ODS) předpokládal, že letos by z rozpočtu na činnost svazu vyčlenil milion. Ani ten však spolek nedostane, jelikož poslanci ve čtvrtek odstřihli spolek i od těchto zbývajících financí.

„Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) se v uplynulých letech odklonil od svého původního poslání a zcela přestal splňovat kritéria pro finanční pomoc z veřejných zdrojů. Jakákoliv částka poskytnutá ČSBS z peněz daňových poplatníků by byla v rozporu se zásadou odpovědného hospodáře, jakým by stát měl být,” stojí v písemném odůvodnění návrhu skupiny poslanců vedené Jandou.

Poslanec Janda přesun peněz v rozpočtu směrem od Vodičkova spolku minulý pátek během druhého čtení rozpočtu zdůvodnil tak, že by finance měly dostat jiné organizace s větším morálním kreditem. Podle návrhu by finance mělo půl milionu korun zamířit k „Platformě evropské paměti a svědomí”, 250 tisíc ke „Spolku pro zachování odkazu českého odboje” a zbývajících 250 tisíc by měl dostat „Spolek Bez komunistů.cz”.