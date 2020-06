Voda v Šumvaldu poničila 280 domů, škoda půl miliardy

„Stále odstraňujeme z jednotlivých nemovitostí bláto. Komunikace už máme celkem v rámci možností pořešeny, v pátek jsme tady měli armádu, ta nám vytáhla k cestě spoustu materiálů, kam se nedostala technika; nyní to z komunikací odstraňujeme. Dobrovolníci chodí dům od domu a obyvatelům pomáhají především s vytahováním bláta. Je to už šestý den, lidé jsou už na pokraji sil a vítají každou pomoc,” uvedl starosta obce Josef Šenk (ODS).

V Šumvaldu a jeho místní části Břevenci zasáhla povodeň podle starosty 280 objektů. „Máme to posčítáno i podle neziskovek, v Břevenci je to zhruba 80 objektů a 197 v Šumvaldě, takže je to více jak polovina vesnice,” doplnil starosta. „Bylo to tak mimořádné, co přišlo, není proti tomu žádná obrana a žádné rychlé řešení neexistuje,” podotkl starosta.