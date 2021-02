Vláda bude řešit, co dál. Zváží i další nouzový stav

Kabinet by se měl v pátek mimořádně zabývat situací, která nastane v Česku po neděli, kdy nebude platit nouzový stav, na nějž jsou nyní navázána protiepidemická opatření. Ta se budou muset vyhlásit podle jiných norem. Ve hře se ovšem stále i možnost, že vláda Sněmovnu obejde a vyhlásí nový nouzový stav. Že by to bylo obcházení Ústavy ale přiznali sami ministři.