Vládě hrozí další krize - kvůli žalobcům

„Návrh je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let. To si myslíme, že není úplně příspěvek ke stabilitě,“ konstatoval Hamáček s tím, že pokud se ČSSD neshodne s hnutím ANO na jiné finální podobě zákona, soc. dem. ministři ho nepodpoří.

To, že se zákon o státním zastupitelství může stát předmětem sporu ve vládě, nevyloučil předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka . „Určitě je to téma, o kterém se povede důkladná diskuse. Námitky státních zástupců je třeba brát vážně a věnovat se jim,“ napsal Právu.

„Všichni víme, že pan nejvyšší státní zástupce to nemá na doživotí, ale pojďme se bavit o té délce. Ale hlavně se pojďme bavit o způsobu výběru nástupců. Pokud je to komise, kde má většinu ministerstvo, pak to není něco, s čím by se z mého pohledu dalo souhlasit,“ řekl v neděli Hamáček.