Hamáček má k zákonu o státním zastupitelství výhrady, chce je řešit s ANO

S výhradami podle Hamáčka souhlasí také ČSSD. „Návrh je cestou, jak vyměnit státní zastupitelství během dvou let. To si myslíme, že není úplně příspěvek ke stabilitě,” uvedl.

„Všichni víme, že pan nejvyšší státní zástupce to nemá na doživotí, ale pojďme se bavit o té délce. Ale hlavně se pojďme bavit o způsobu výběru nástupců. Pokud je to komise, kde má většinu ministerstvo, pak to není něco, s čím by se z mého pohledu dalo souhlasit,” dodal Hamáček.