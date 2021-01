Vláda zatím otevření škol řešit nebude

Mluvčí již dříve řekla, že prioritou ministerstva školství je zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol.

Lednová minulý týden uvedla, že ministerstva školství a zdravotnictví o postupném návratu žáků do škol intenzivně jednají. Poukázala na to, že podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (ANO) je ale nutné vyčkat na vývoj epidemické situace zhruba do dneška (pondělí).