Vláda schválila nový nouzový stav

Stávající stav nouze nyní platí do 27. února, jeho prodloužení ale v pátek neschválila Poslanecká sněmovna. Podle opozičních stran byl totiž ústavně pochybný.

Vláda ho totiž vyhlásila poté, co ho v polovině měsíce odmítla Sněmovna prodloužit, a to na základě žádosti hejtmanů. Kritici tak poukazovali na to, že tak navázal na předchozí nouzový stav.