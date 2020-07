Vláda vyčlenila 68 vojáků na pomoc v boji s koronavirem

„Vláda na dnešním jednání schválila nařízení umožňující nasazení vojáků mimo nouzový stav. Ti pomohou ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím. Bez toho by nebylo možné vojáky nasadit,” uvedl v pondělí ve Strakově akademii Metnar.

Vojáci by se do testování mohli zapojit v ohniscích epidemie třeba na Karvinsku nebo na Novojičínsku. O nasazení armády při plošném testování pracovníků OKD vládu požádal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Řekl, že bez pomoci armády není možné 6000 zaměstnanců OKD otestovat.

Právě do Moravskoslezského kraje vyšle podle Metnara armáda 5 odběrových týmů, a to už 19. července. Ty se zapojí se do plošného testování zaměstnanců společnosti OKD.