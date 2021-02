Vláda uzavře tři okresy

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) ve čtvrtek zakázal lidem z okresů Cheb, Sokolov a Trutnov vycestovat. Ostatní občané ČR naopak nesmějí přicestovat. Z omezení pohybu ve třech okresech budou výjimky jako docházka do škol či do zaměstnání. Lidé tam budou mít povinnost nosit chirurgické roušky. Po jednání vlády to sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).