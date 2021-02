Vláda shání miliony testů do škol

Studenti středních škol se mají podle vládního záměru vrátit k praktickému vyučování od 8. března. Žáci 9. ročníků ZŠ mají nastoupit 15. března. Počítá se s potřebou testů od 267 440 týdně až po 913 156 týdně po spuštění všech tří vln. Z harmonogramu neplyne, kdy se vrátí celé první stupně a zbytek druhého stupně ZŠ.

Nakonec jsme se rozhodli, že to budou podobné testy jako v Rakousku Jan Blatný

„Nakonec jsme se rozhodli, že to budou podobně jako v Rakousku testy, které jsou z přední části nosu, protože jsou to testy, před kterými není nutné nejíst, nepít, nekouřit. Jsou to testy, které nevedou ke tvorbě aerosolu například při kloktání nebo přenosu slin a musí splňovat kritéria a splňovat certifikace,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Výrobci avizovali, že na dodání většího množství testů se čeká zhruba měsíc, šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) věří, že se vše stihne.

„Jsem si vědom toho, že je to šibeniční termín. Nějakou dobu trvalo, než se odborníci shodli. Testy, které jsou k dispozici dnes, na podzim vůbec nebyly,“ řekl. V neděli přitom ministr školství Robert Plaga (za ANO) přiznal, že zatím nic objednáno není.

Česko proto zjišťuje, jestli by bylo možné připojit se k rakouským objednávkám. Podle zástupce firmy QuickSeal Michala Továrka, která v tuzemsku zajišťuje distribuci v Rakousku používaných čínských LEPU testů, to ale není možné. „Ověřoval jsem si to ještě u výrobce a ten mi potvrdil, že případná objednávka musí jít přes nás,“ řekl Seznam Zprávám Továrek.

Očkování kantorů i nepedagogů

Šéf resortu Plaga ujistil, že učitelé nebudou žáky testovat, odběr si provedou děti samy. Ministerstvo ale musí samoodběr u těchto testů schválit, zatím se tak nestalo. Odběr by jinak musel udělat vyškolený pracovník. „Věřím, že najdeme správnou kombinaci testů, která umožní bezpečný návrat dětí do škol a abychom je byli schopni ve školách do konce školního roku udržet,“ podotkl Plaga.