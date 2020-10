Ve středu ráno se opět mimořádně sejde vláda

Nákaza se podle ministra začala navíc výrazněji šířit i mezi rizikovými skupinami, zejména mezi seniory. „Kroky by tedy měly vést k tomu, abychom snížili reprodukční číslo, ale i značnou virovou nálož v populaci,” nastínil možná další opatření. Virová nálož je totiž podle něj nyní větší, než se očekávalo.

„Teď je čas na vyhodnocení opatření, která jsme zavedli minulý a tento týden. Teď se nechystáme na zpřísnění, minimálně týden, ale myslím si, že dodržíme tu dobu 14 dnů, kdy do dalšího zpřísňování nepůjdeme,” sdělil v sobotním rozhovoru pro Právo.

Připustil ale, že by do té doby mohlo dojít ještě k zavedení roušek venku. To také vláda v pondělí odklepla. Rozhodla o nošení roušek venku a v autě, pokud v něm cestuje více lidí, kteří nejsou rodina. Toto opatření začne platit ve středu.