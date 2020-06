Vláda se ohradila proti rezoluci EP o Babišovi až na Petříčka s Maláčovou. Neměli čas to prostudovat

Reakce české vlády byla podle něj očekávaná a nutná. „Jsem přesvědčený, že na dokument byla z České republiky očekávána reakce. Nedokážu si představit, že bychom to nechali bez reakce. Je to standardní postup,” doplnil Hamáček.

Důvodem bylo podle obou především to, že dokument předem neviděli. „Zdržela jsem se, protože to přinesli na stůl na poslední chvíli, a neměla jsem čas si to přečíst,” řekla Novinkám Maláčová.

„Europoslanci politickou proklamací vyjádřili to, co si přála skupina českých poslanců. Vměšují se do něčeho, co jim nepřísluší. Ještě několik takových proklamací a lidé nebudou mít k EP důvěru vůbec, už teď ji mají velmi nízkou,” doplnil Havlíček.