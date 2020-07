Vláda se obává náhrad škod, raději hotelům nabídne kompenzace předem

„S návrhem jsme přišli my. Chtěly jsme vyřešit nějakou přímou dotaci, protože na úvěry si většina ubytovacích zařízení nesáhla,” řekl Novinkám prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek.

Dále doplnil, že prosadili i klauzuli o náhradě škody. „Nikdo nemůže ovlivnit to, že k soudním sporům nedojde. Nechceme ale, aby došlo ke zbytečnému zahlcení soudů. Je to určitě jedna z cest, jak soudní spory zmírnit,” přiznal Stárek a dodal, že by šlo o „elegantní řešení”, jak sporům předejít.