Vláda schválila kvůli Bohemia Energy hromadné žaloby

Bohemia Energy odmítla, že by porušila zákon. "Společnost neporušila žádný zákon. Naopak hrajeme fér a ukončujeme svoji činnost v momentě, který zaručí, že Bohemia Energy všechny své závazky vyrovná a nikdo nepřijde o peníze," uvedla firma v půlce října.

Hromadná žaloba pomáhá vymáhat lidem společně nižší nároky, o které by často v soudním řízení individuálně neusilovali, protože částka vynaložená na soudní řízení by byla výrazně vyšší. Princip hromadných žalob má ale i řadu kritiků, kteří se obávají jeho zneužití. Podle nich například hrozí to, že se objeví spekulanti, kteří budou skupovat pohledávky poškozených.