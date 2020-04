Vláda ruší zákaz volného pohybu osob

Vláda zrušila zákaz volného pohybu osob. Dosud lidé mohli teoreticky chodit pouze do zaměstnání, do obchodů či k lékaři, nyní je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) čas toto opatření rozvolnit. Současně řekl, že namísto maximálně dvou lidí, kteří spolu mohou být na veřejnosti, pokud nejde o členy jedné domácnosti, to nově může být deset lidí.