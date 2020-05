Vláda příští týden změní režim na hranicích

Od 26. května rozšíří počet přechodů, kde bude možné hranice přejít a zároveň budou zavedeny pouze namátkové kontroly. Nyní je kontrolován každý a původně to mělo platit do 13. června. Zůstane však povinnost předložení negativného testu na Covid-19. Novinkám to popsal ministr vnitra Jan Hamáček.