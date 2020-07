Vláda odmítla eutanazii – právo člověka na smrt

Člověk, který by se pro dobrovolné ukončení života rozhodl, by musel být podle předlohy plnoletý a svéprávný. Muselo by být také jasně prokazatelné, že u něj neexistuje žádná šance na vyléčení. Eutanazie by podle návrhu nemusela být provedena pouze v nemocnici, ale i doma.