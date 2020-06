Vláda odklepla návrh zákona o náhradním výživném

Vláda schválila návrh zákona o náhradním výživném, který by měl pomoci samoživitelkám a samoživitelům. Na Twitter to v pondělí bez podrobností napsala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Úřad práce by jim mohl poskytnout stanovené výživné, nejvýše však do 3000 korun.