Vláda jednala o koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci

Vojtěch rezignaci oznámil v pondělí dopoledne. V křesle ho vystřídal jeho bývalý náměstek Roman Prymula. Toho hned v pondělí odpoledne jmenoval do funkce prezident Miloš Zeman, uveden do úřadu by měl být Prymula v úterý. Na pondělním jednání vlády nebyl.