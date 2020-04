Vláda jedná o opatřeních proti koronaviru. Čekáme na tiskovou konferenci

Vláda bude jednat o návrhu zákona z pera ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), která navrhuje moratorium na splácení hypoték a dalších úvěrů. Odklad splátek by měl být umožněn ale pouze těm, kteří o něj požádají. Banky by neměly nic posuzovat a žádost by měly rovnou schválit.