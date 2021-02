Vláda je ve stavu klinické smrti, říká politolog Kopeček

Zdůvodnil to tak, že tím, jak se blíží volby, klesá ochota opozičních stran držet vládu při životě. To se nyní projevilo u komunistů. Podle něj je také logické, že čím dál méně zákonů bude KSČM podporovat. „Každý už hraje na sebe," upozornil Lebeda.

Podle Kopečka pak ze situace, do které se kabinet ve čtvrtek dostal, vedou jenom dvě cesty. „První je ta, že se podaří vrátit nouzový stav, tedy že se najde kompromis ve Sněmovně. Anebo vláda, neříkám příští týden, ale bude muset skončit, pokud se jí to nepodaří vyřešit,” nastínil.

Alternativou by podle něj v takovém případě mohla být technokratická vláda. „To znamená, že by se odstranila stávající vláda a místo ní se nastolila jiná,” vysvětlil.

To se dá udělat podle Kopečka v horizontu dvou týdnů. „Mělo by to výhody i z hlediska vládních stran, které by se tak zbavily odpovědnosti. Možná to je pro ně lepší, než setrvávat ve vládě. To jim přináší nyní spíše negativa,” dodal.