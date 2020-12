Vláda chce jít příkladem. Kteří ministři se nechají očkovat?

Kabinet o vakcíně dlouhodobě mluví jako o světlu na konci tunelu, který při masivním proočkování populace umožní vyhnout se dalšímu zavírání ekonomiky. Řada občanů ale očkování chce podstoupit až poté, co tak učiní členové vlády. Některé lidi ovlivňují i na internetu hojně šířené dezinformace.

I další sociálnědemokratičtí ministři s očkováním počítají. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová to považuje za „jedinou spolehlivou cestu, jak se vrátit do normálního života“. Podobně mluví i šéf kultury Lubomír Zaorálek .

Ministr zahraničí Tomáš Petříček ( ČSSD ) bere očkování jako normální záležitost a ničeho se neobává. „Jsem proočkován snad na všechno, co je možné, kvůli cestování. Jakmile na nás přijde řada, určitě se nechám,“ řekl Novinkám.

Příkladem občanům chtějí jít i ministři za ANO. „Jak na nás (členy vlády) přijde řada, tak se očkovat nechám. To je to nejmenší, co pro své zdraví mohu udělat,“ uvedl šéf obrany Lubomír Metnar.