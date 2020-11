Virolog: Otevřít školy je odvážné, šíření epidemie se však nebojím

„Jsem příznivec otevření škol, ale pevně doufám, že to mají promyšlené. V současnou chvíli je to odvážný krok. Každopádně bych ho podmiňoval funkčními antigenními testy, aby byli žáci a učitelé pečlivě sledováni. Pokud budeme mít přehled, tak se nebojím, že by to ovlivnilo pandemii,“ řekl Novinkám.

Prozatím se mají vrátit do lavic ve středu 18. listopadu žáci prvních a druhých tříd základních škol. Znovu se otevřou také speciální ZŠ pro handicapované. Ve středu to oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Podle Grubhoffera by si nyní Česko mělo vzít poučení z Francie, ve které nekontrolované otevření škol způsobilo rychle velké problémy. „Teď jsou tam nepokoje a lidé volají po jejich opětovném uzavření. Nelze to udělat bez příslušných organizačních opatření,“ zdůrazňuje.

Naopak považuje za žádoucí, abychom „opisovali“ od Německa a zejména od Belgie, tedy zemí, které školy na podzim nezavřely. „Děti by se měly učit v menších skupinách a možná i na směny a také bychom měli chránit rizikovou skupinu starších vyučujících,“ přibližuje opatření.

Dodává, že Belgie byla přitom ještě nedávno v podobném „maléru“ jako Česká republika. „Opatření jsou zdánlivě podobná, ale v detailech ne. Zatímco čísla v Belgii padají rychle dolů, naše nikoli. Myslím, že se český venkov stále druží více, než by měl. Kontakty mezi lidmi pořád existují na nadkritické úrovni. Jiné vysvětlení nevidím,“ říká virolog.

Hořejší: Zpátky na jarní čísla

Na tom, zda je otevření škol krokem správným směrem, se však neshodují ani odborníci. Například Grubhofferův kolega z Akademie věd, imunolog Václav Hořejší, je oproti němu o poznání přísnější. Uzavření škol je podle něj nutné, a to nejméně do chvíle, kdy budou evidována pouze lokální ohniska, nikoli komunitní šíření.

„Myslím, že se musí udělat všechno pro to, abychom co nejrychleji dosáhli stavu, kdy se bude infekce šířit co nejméně a dostaneme se na jarní čísla. Dnešní opatření bych naopak ještě zpřísnil,“ řekl Novinkám.