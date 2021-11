Většinu neočkovaných od pondělí neostříhají ani neubytují

Tyto služby zůstanou přístupné pouze očkovaným a lidem, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19. Nařízení se nevztahuje na děti do 12 let. Děti a mladí do 18 let či rozočkovaní se budou smět prokázat PCR testem, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin.

Za turistickým účelem budou moci do hotelů či penzionů přijet kromě očkovaných a lidí po covidu i děti do 12 let, děti a mladí do 18 let, kteří předloží negativní PCR test, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin. PCR test budou moci použít i lidé, kteří mají doklad o tom, že se nemohou nechat očkovat a lidé rozočkovaní.