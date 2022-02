Většina Čechů odsuzuje útok Ruska a chce přijmout uprchlíky

Z Prahy odjel autobus do Lvova

Většinově také Češi souhlasí s tím, že by Česko mělo přijmout všechny lidi, kteří budou případně z Ukrajiny prchat před válkou. Přijetí uprchlíků podporuje 69 procent účastníků průzkumu, zatímco proti je jenom 25 procent lidí. Přitom se však asi tři pětiny Čechů přílivu uprchlíků obávají.

Čeští politici odsoudili ruský útok, i Okamura by přijal uprchlíky

Vlast potřebuje pomoc. Z Prahy do Lvova odjel autobus plný Ukrajinců

Většina obyvatel Česka, celkem 88 procent, by uvítala nastolení míru diplomatickými jednáními. Čtyři pětiny lidí by také souhlasily s ekonomickými sankcemi. Jenom 28 procent Čechů si myslí, že by Evropská unie a NATO měly konflikt řešit ozbrojeným protiútokem.