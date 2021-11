Veterináři vybijí na jihu Čech kvůli ptačí chřipce stovky hus

„V komerčním chovu plemenných hus, který se nachází u Byňovského rybníka, se původně nacházelo 700 kusů hus. Husy jsou chovány ve volném zasíťovaném výběhu s přístupem na rybník. Chovatel krajské veterinární správě nahlásil zvýšený úhyn hus, a to téměř 70 ptáků, proto bylo hejno okamžitě uzavřeno do vnitřních prostor hospodářství," uvedl mluvčí. Drůbež se podle něj nejspíš nakazila od volně žijících ptáků.

„Pro chov to znamená dost velký problém. Dělaly se výtěry, vyšetřili jsme kontaktní chovy a na základě výsledků uvidíme, jak budeme postupovat dál. Prostředí se ošetří, a když tam minimálně tři týdny od utracení nic nebude a chov bude vyčištěný, tak by se mohl naskladnit novými jedinci hus. Ale počítají s tím až po jaru, že by naskladňovali," řekl Kouba.

V jihočeském Byňově je jediný šlechtitelský chov hus v Česku, v chovu je kolem 5000 ptáků. „Zatím by se to dalo ještě zvládnout, ale záleží, jak dopadnou další odběry, které dnes (v pátek) udělali veterináři. Dopady do chodu budou nedozírné, padesát let šlechtitelské práce vniveč. Uvidíme, jak to bude dál, bude se postupovat po jednotlivých hejnech," řekl Zvonař.