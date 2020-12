Veletrhy nejsou, a tak miliardář Sehnal otočil. Stát si může polní nemocnici v Letňanech pronajímat dál

„Když to bude epidemiologická situace vyžadovat, přizpůsobíme výstaviště potřebám České republiky. Jsme připraveni ve spolupráci pokračovat. Cena pronájmu by se měla nadále pohybovat mezi 300 a 400 tisíci za den,“ řekl Novinkám.

Záložní nemocnici v pražských Letňanech, za jejíž provoz zodpovídá Nemocnice Na Bulovce, vybudovala armáda na konci října. Mezitím se však nárůst počtu nakažených zpomalil a do záložní nemocnice tak dosud žádný pacient převezen být nemusel. Doposud stát zaplatil za pronájem zhruba 79 milionů korun.

Blatný Novinkám již ve středu řekl, že díky aktuálně připraveným polním nemocnicím nebude podle něj nutné, aby Česko stavělo po vzoru Německa očkovací centra. „Ve chvíli, kdy bychom potřebovali i ta velkokapacitní pracoviště, tak je stavět nemusíme, protože je ve dvou největších městech máme postavené,“ uvedl.

Pokud jde o samotnou délku pronájmu, odkazoval Sehnal na to, že podle vládní strategie by mělo očkování populace probíhat celý následující rok. „Lhůta pronájmu by tedy byla po dobu očkování. V případě, že dovede vláda proces zrychlit, zkrátí se,“ dodal.

”Veletrhy očkování nebrání„

Nejprve však možnost prodloužení nájemní smlouvy odmítal kvůli veletrhům, jelikož očekával, že se jejich pořádání v zimě opět rozběhne. To se však nestalo. „Veletržní činnost tam stejně nemůžeme na rozdíl od obchodních center provozovat,“ uvedl Sehnal.

Doplnil, že kvůli tomu ve čtvrtek jednal i s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO). „I přesto, že jsou otevřeny obchody, výrobci nábytku, krbových vložek nebo kamen nemají, kde by exponáty vystavovali. To není fér,“ míní.

Vyjednávání prozatím označil za zdařilá a zároveň odmítl, že by se jednalo o další výjimku. „Myslím, že je to chyba výkladu. V zahraničí nejsou veletrhy považovány za hromadné akce, ale spadají do kategorie byznysu,“ podotkl.

V případě, že by se tedy veletrhy začaly v průběhu roku opět pořádat, fungování areálu by rád rozdělil. „Dokud tam neleží nemocní, není prostor infikovaný, a tak by mohly v druhé půlce výstaviště veletrhy probíhat. Takže bych si souběh s očkováním v podstatě zdravých lidí představit uměl,“ uzavřel Sehnal.