Vedra jsou tu, koupaliště jedou jen napůl

Řada lidí vyrazí k vodě zchladit se. Bazény a koupaliště však podle protipandemických opatření mohou fungovat jen na 50 procent a až od 1. července pak na 75 procent kapacity. I tak ale chodí míň lidí, než by mohlo: odrazuje je povinnost prokázat se testem nebo očkováním a nošení roušek ve společných vnitřních prostorách, jako jsou recepce, chodby a převlékárny.

„Možná se chvílemi budou tvořit fronty u pokladen, ale při rozlehlosti našeho areálu se téměř jistě na všechny dostane,“ odmítla ředitelka městského zařízení Věra Fryčová možnost, že by kvůli omezené kapacitě museli někteří zájemci zůstat za branou koupaliště.

„Poloviční kapacita nám zatím stačí. Vypadá to totiž, že stále platná nařízení lidi před návštěvou odrazují,“ řekl Právu mluvčí provozovatele jihlavského Vodního ráje Martin Málek. Připustil ale, že nadcházející horký víkend to může změnit: „Je to novum, velká neznámá.“