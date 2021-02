Vedení komunistů nechá rozhodnutí o nouzovém stavu na poslancích

Komunisté v minulosti vládu v prodlužování nouzového stavu podporovali, při posledním hlasování však své hlasy koalici dodat odmítli. Poukázali na to, že vláda nesplnila sliby vrátit do škol žáky prvního stupně či otevřít zimní střediska. Kabinet pak v polovině února vyhlásil po žádosti hejtmanů nový nouzový stav, který chce nyní prodloužit do 31. března.