Ve škole v Semilech byly děti znovu bez testu, rodiče chystají žalobu na stát

Že se ve škole nedodržuje mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, zjistili už minulý týden krajští hygienici. Ti ve škole provedli takzvaný státní zdravotní dozor a vypracovali o něm protokol. „K němu se nyní může vedení školy vyjádřit a podat námitky, má k tomu lhůtu do příštího pátku,“ řekl liberecký krajský hygienik Vladimír Valenta.

Podle něj hygiena nyní také sleduje, zda se přímo v semilské škole nebo v návaznosti na ni neobjeví případ onemocnění covid-19. „Pokud by se tak stalo, tak bychom vydali naše vlastní mimořádné opatření, kterým bychom omezili provoz školy, to znamená, že bychom uzavřeli celou školu nebo její část,“ vysvětlil Valenta.

Ředitel školy Ivan Semecký umožňuje podle svých slov výuku netestovaným dětem, protože nesouhlasí s mimořádnými opatřeními a metodickými pokyny. „Staví nás, ředitele škol, do absurdní pozice, ve které máme některým dětem zakazovat chodit do školy, rodičům odpírat jejich základní práva a z učitelů dělat zaměstnance testovacího centra,“ uvedl s tím, že pro něj jako pro ředitele je základní normou školský zákon, který mu ukládá, že do školy mohou chodit všechny děti.