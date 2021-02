Vážil 600 gramů, teď je z něho neposedný divoch

„Bylo to hrozně těžké, neskutečný strach o jeho život. Viděla jsem ostatní maminky s dětmi a já jsem si mohla Gabriela vzít do náruče až po dvou měsících po narození,“ vyprávěla Petra Manasijevič. Dodnes si její syn nese některé zdravotní problémy, kvůli kterým nemůže například do školky, ale na první pohled je to pěkný divoch.