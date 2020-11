Vánoce budou ve třetím stupni, řekl Blatný

Ve čtvrtek by se měli také Blatný spolu s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) vyjádřit k dalšímu postupu návratu dětí do škol. Ve středu se do lavic vrátily 1. a 2. ročníky základních škol a žáci speciálních škol. Ve čtvrtém stupni by se měl vrátit celý první stupeň a v rámci rotační výuky i žáci druhých stupňů.