Válková: Rezignovala jsem sama

Myslím si, že ano, protože je velmi organizačně schopná. Podle mě to musí být člověk, který je schopen se na základě věcné argumentace postavit i proti názoru premiéra a přesvědčit ho. Třeba že je potřeba udělat neatraktivní rozhodnutí. To se mi podařilo například v případě rozhodnutí o odškodňování za nedobrovolné sterilizace, kde nebylo ze začátku velké nadšení.

Pak tam také leží s mým odvážným podpisem, protože to zrovna vláda nejásala, strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBT lidí v ČR (týká se mimo jiné sňatků homosexuálů, pozn. red.). Ta je připravená a rozpracovaná, ale ještě nebyla projednaná vládou, která to nestihla. V oblasti legislativy byla velmi důležitá například příprava zákona o dětském ombudsmanovi, který nyní čeká na schválení.

Přijali jsme dokumenty, které někteří ministři moc rádi neměli. Musím ale říct, že se podle nich řídili oni i jejich podřízení. Šlo třeba o covidové desatero doporučení týkající se rodin a dětí. Šlo třeba o to, že dítě má právo, aby bylo doprovázeno v nemocnici i v době covidu, má právo na návštěvy zákonných zástupců, a to i děti v dětských domovech či zařízeních ústavní péče.

I když jsem tomu věnovala hodně práce, nepovedlo se mi odstranit mýty týkající se Istanbulské úmluvy Rady Evropy (o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, pozn. red.). Bohužel se nám to nepodařilo dovést do takové podoby, aby to vláda projednala a posunula do Sněmovny.