Válek: Jsem pro lockdown neočkovaných lidí starších 60 let

Mluví se o vás jako o jednom z ministrů, na kterých již panuje shoda napříč SPOLU a PirSTAN. Premiér Andrej Babiš (ANO) vám proto nabídl křeslo ministra zdravotnictví již od 1. listopadu. Proč jste tu nabídku nepřijal?

Nekandidoval jsem za hnutí ANO. A vzhledem k tomu, co dělal pan premiér s ministry zdravotnictví, nejsem sebevrah. Nechci dopadnout jako můj kolega docent (Jan) Blatný.

Zdravotnictví se rozhodl řídit pan premiér, který řekl, že převezme za covid zodpovědnost.

Navíc si myslím, že je to zkrátka nesmysl. Ani to nejde! To byla podle mě jenom technická nabídka, to nemohlo být myšleno vážně. Je tu vláda, která má svoje řádné ministry, a ty reprezentují svoje strany.

Nezúčastnil jste se zatím ani jedné ze schůzek Rady vlády pro zdravotní rizika, na které vás premiér Babiš pozval, abyste si podle něj poslechl argumenty a aktuální informace od týmu odborníků. Proč ne?

Pokud chtěl, abych tam byl jako potenciální kandidát na ministra, měli tam být všichni potenciální ostatní partneři členů vlády, kteří se Rady zúčastní: potenciální kandidát na premiéra a ministra vnitra. Těžko můžu jako Válek, člen AntiCovid týmu reprezentovat nějakou budoucí vládu, která zatím není. Nemyslím si, že by to bylo správné a korektní.

Na druhou stranu Babiš argumentoval tím, že byste měl jako budoucí ministr zdravotnictví rozumět tomu, jaká opatření a proč se přijímají, a měl možnost říct svůj názor. A ve dnech, kdy počty nakažených stoupají, je podle něj klíčové, abyste spolupracovali. Nemá pravdu, že byste měli táhnout za jeden provaz?

Bezesporu to klíčové je. A teď s kým: s premiérem Babišem? S odborníky? Nebo s ministrem zdravotnictví?

Všichni dohromady.

Netáhne ani vláda dohromady. Premiér má jiné názory než ministr, ministr, který má jiné názory než ministr zdravotnictví. A opakovaně to zaznívá v médiích. Jestli chtěl, abych řekl, který z nich má pravdu, a dělal tam soudce, tak na to se opravdu necítím, ani bych něco takového nechtěl dělat.

A pokud pan premiér chtěl, abychom diskutovali problémy, což velmi intenzivně dělám a snažím se dojít k nějakému konsenzu, který předkládám k politickému rozhodnutí členům AntiCovid týmu (poslanci a senátoři za koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL a TOP 09), a následně předsedům stran koalice SPOLU.

Stále ale nerozumím tomu, proč se tolik vyhýbáte přítomnosti na Radě. Neobával jste se možná toho, že by na vás premiér chtěl následně hodit vývoj epidemie, když byste byl u diskutovaných opatření? On sám to již i odmítl.

Nevyhýbám se tomu. Pouze v tom nevidím žádný smysl, ani přínos pro občany ČR, jak vyřešit epidemii. Opakovaně jsem nabízel jako Válek i AntiCovid jako celek premiérovi i ministrovi, že budeme diskutovat, jaká opatření budeme přijímat podle toho, jak se bude situace vyvíjet.

Osobně si myslím, že platforma Rady vlády není v tomto smyslu správná a smysluplná. Podle mě by to mělo probíhat tak, že by odborná komise ministerstva zdravotnictví, což je v současné době klinická skupina, měla na základě predikcí profesora Duška dávat odborné doporučení. Pan ministr by je měl posoudit aparátem ministerstva, a rozhodnout, které z doporučení je to správné. A potom politicky rozhoduje vláda o tom, které bude doporučovat. Moc prostoru pro Radu nevidím.

V případě, že byste na ministerstvo nastoupil, řídil byste se doporučeními prodiskutovanými v klinické radě, a případně byste to konzultoval externě?

Ne.

Tak jak?

Ať nastoupí jako ministr zdravotnictví z naší koalice kdokoliv, dohodli jsme se v AntiCovid týmu na tom, že ve čtvrtek 28. října představíme skupinu (rozhovor probíhal v úterý večer – pozn. red.), která bude odborně posuzovat cesty, jak se vrátit k normálnímu stavu a snížit nemocné na JIP. A bude to to, co dnes klinická rada. Jsou tam předsedové příslušných odborných skupin, i těch méně viditelných, zástupci praktických odborníků z terénu i okresních měst. I někteří statistici, kteří mají kritičtější stanoviska k hodnocení analýz. Vytvořil jsme něco, co bych si dovolil nazvat virtuálním Kochovým institutem (německý spolkový ústav pro kontrolu a prevenci nemocí – pozn. red.).

Co bude s klinickou skupinou?

Nevidím pro ni žádný význam. Její složení se měnilo a nejsou tam zastoupeni všichni odborníci, kteří by v ní být měli. Část je ve zmiňovaném týmu. Ti, kteří jsou zaměstnanci ministerstva zdravotnictví, v něm nejsou.

A pak má vzniknout také skupina, která by měla řešit, jak realizovat co nejefektivněji očkování.

Aktuálně se nacházíme v nejhorším scénáři, který predikoval šéf ÚZIS Dušek. Je to, co dělá vláda, podle vás dostatečné?

To, co dělá vláda, pravděpodobně nezabrání tomu, že se situace nebude v dalších dvou až třech týdnech zhoršovat. Bavíme se o něčem, co se dá teď velmi těžko ovlivnit. Ve chvíli, kdy vám hoří les, je pozdě bavit se o tom, jestli jsou dostatečná opatření, aby nehořel.

Pokud měla vláda tři scénáře, a začátkem září věděla, že katastrofický scénář nastane, měla být opatření zavedena v té době. A já nechci teď kritizovat, protože myslím, že je to špatné a není to teď na místě.

Myslíte, že to podcenila?

Nejde o to, co vláda udělala dobře, nebo špatně, nýbrž to, aby se situace začala zlepšovat. To je to podstatné: abychom nezahltili JIP a oddělení.

Takže podle vás vláda opakovala loňské chyby?

V podstatě postupovala úplně stejně. V září „nic“. V září „happy“. Byť měl ministr Vojtěch zase nějaké návrhy, pravděpodobně na základě doporučení odborníků, tak mám pocit, že pan premiér zase řekl, že ne, a některé z nich padly. Finální výsledek byl, že se otestovaly děti ve školách.

Doplatili jsme opět na to, že jsme se nacházeli v předvolebním období?

Je to možné. Že to bylo stejné jako před krajskými volbami (2020), že vláda nebo premiér nechtěli udělat nepopulární opatření. Nechci tomu ale věřit. Opravdu ne. Vím, že to vypadá, že všechna fakta a důkazy pro to svědčí, ale proboha: který člověk by dvakrát udělal tu stejnou chybu? Co je to za člověka?

Není na čase si přiznat, že jsme na hraně dalšího lockdownu, byť v menší míře než loni?

Nedomnívám se, že jsme na hraně celorepublikového lockdownu, nýbrž že jsme na hraně, a velmi pravděpodobně to nastane v druhé polovině listopadu, lokálních lockdownů, které budou moci vyhlašovat krajští epidemiologové v rámci regionů.

Na druhou stranu se často mluví o tom, že opatření již nesmí dopadat na očkované. V sousedním Rakousku již ohlásili, že při určitém počtu hospitalizovaných bude lockdown pro neočkované. Nemůže být tohle cesta?

Domnívám se, že to může být jedno z řešení. Tady bych ale rád diskutoval s krajskými hygienami, jaký na to mají názor. A to z důvodu, že máte dva kraje, které mají velmi tíživou situaci. Jeden je Jihočeský (s hejtmanem Martinem Kubou za ODS) a Moravskoslezský (s hejtmanem Ivo Vondrákem za ANO).

V kraji hejtmana Kuby je daleko lepší struktura naočkovaných, je tam daleko více naočkovaných seniorů a on se spolu s krajskou hygieničkou a epidemioložkou domnívá, že je situace pod kontrolou a zvládnou to.

Naopak v kraji hejtmana Vondráka, kde je naočkováno dramaticky méně, a to i mezi seniory, se zdá, že se situace vymyká kontrole, že se to nepodaří a bude se muset dosáhnout velkého lockdownu.

Podle vašeho osobního názoru má být ale lockdown jen pro neočkované?

Ano, je to možné řešení. A pokud to krajský hygienik nebo epidemiolog doporučí, budu to považovat za správnou cestu. Určitě nebudu proti.

Většina dětí ale očkovaná není a mluvilo se o tom, že se nesmškí školy již zavírat. Co s tím?

Zavření škol nevedlo k rychlému zlepšení situace, to jsme si ověřili i v letních a jarních měsících.

Možná už nezbývalo co jiného zavřít. Nemůže to tak dopadnout?

Ne, řekli jsme si, že úzké hrdlo jsou jednotky intenzivní péče. Vím, jaká je struktura pacientů s covidem: jsou to většinou z dramatické většiny seniorní pacienti, kteří nejsou naočkování. (…) Takže buď se musí naočkovat, anebo holt budou v lockdownu, aby se nenakazili.

A pak nevidím nejmenší důvod, aby se musely zavírat školy. Zase je to ale diskuse s krajským hygienikem. Muselo by jít o extrémně cílené zavření školy při velkém nakažení dětí. Tam si to dovedu představit.

Na druhou stranu se teď objevují na JIP mladší a mladší ročníky. Výjimkou nejsou ani třicátníci.

Je jich minimum. Vycházím ze struktury (pacientů) Fakultní nemocnice Brno a dalších přibližně pěti nemocnic. Drtivá většina pacientů na JIP, a je to více než 70 procent, jsou pacienti starší 60 let, kteří nejsou očkovaní.

Takže podle vás by měl lockdown pro neočkované začínat od 60 let?

Slovo lockdown bych nepoužil, nýbrž všechny prostředky, které zabrání tomu, aby se očkovaní 60 plus nakazili.

Už jsme to slovo několikrát použili. Nicméně neočkovaní 60+ by nemohli do obchodů, restaurací a možná do práce?

Do obchodů by mohli, kdyby měli respirátor a byli tam například v čase, kdy tam nejsou davy lidí. Těch opatření je celá řada. Postup bude jiný v malé obci, kde jsou samoty. Nemůžete udělat jeden krok, který bude plošně fungovat. Proto musí být opatření cílená a musí je dělat krajský epidemiolog.

Tak co například ve městě?

Jedna z možností by pravděpodobně byla jim vytvořit časy, kdy mohou chodit nakupovat, a ti, co chodí do práce, by tam asi museli přestat chodit a být v nějaké domácí karanténě. Teď spekuluji. To jsou ale opatření, která musí navrhnout odborníci. Požádal jsem o tom tým profesora Chlíbka (Roman Chlíbek je šéf České vakcinologické společnosti – pozn. red.) a předpokládám, že během týdne to budu mít nachystané.

A předpokládám, že to stejně plánuje tým odborníků ministra zdravotnictví. Určitě pak návrhy porovnáme. Pokud nemá jeho tým nic vymyšlené, nabídneme naše návrhy.

Můžeme ale vyloučit, když by situace pokračovala, že se nebudou zavírat obchody?

Pokud bude například na JIP v ČR hospitalizovaných tisíc pacientů, začne se zvyšovat počet mrtvých a bude to zase znamenat kolaps zdravotnictví, že budou zavařeny všechny jednotky intenzivní péče a na drtivé většině z nich budou pacienti s covidem, může to znamenat opakovaní loňského roku.

Zmiňované Rakousko je jedinou zemí, která uznává protilátky. Platí, že k tomu chcete jako průkazu bezinfekčnosti rovněž přistoupit?

Pořád se domníváme, že je to správná cesta. Probíral jsem to s naším týmem a máme stanovisko, že by to bylo možné.

To z praktického hlediska znamená: člověk byl v karanténě, nemá pozitivní PCR test, nebo měl příznaky a dnes má protilátky, a tak doba, kdy byl v karanténě, by se mu počítala jako datum „X“, kdy prodělal covid, a od něj by běželo těch 180 dní bezinfekčnosti. Dovedu si představit, že by tenhle princip byl velmi rychle spuštěn.

Současný ministr zdravotnictví Vojtěch je ale dlouhodobě proti s odkazem na to, že nepanuje odborná shoda na potřebné hladině těch virus neutralizačních protilátek. To pro vás není podstatný argument do diskuse?

Souhlasím s tím, že není shoda na hladině, a taky jsem si netroufl tvrdit, že nějaká hladina je bezpečná a ta správná. Pouze říkám, že se u nás poměrně dlouhou dobu netrasovalo a netestovalo. Takže řada lidí prodělala covid, aniž by měli důkaz, tedy pozitivní PCR test. Mají nepřímý důkaz: byli v karanténě, anebo mají příznaky. A druhý nepřímý důkaz je, že mají protilátky. Pokud to dám dohromady, můžu vypočítat datum, kdy měli covid.

Nemůže to ale vést k tomu, že si lidi budou vymýšlet, když si nechají naměřit protilátky, a zaradují se, že jim byly nějaké naměřeny bez příznaků (či předchozí karantény)?

Nemyslím si, že by to k tomu mělo vést.

Jak změnil covid jeho pohled na zdravotnictví? Měli by si lidé s nadváhou či alkoholici připlatit za zdravotní pojištění? Proč se podle něj mají změnit platby praktickým lékařům? A bojí se, že jako ministr selže?

