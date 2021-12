Válek doporučil, jak trávit Vánoce: Jsou to svátky klidu, ne nakupování

„Využijme Vánoce, které jsou, a to zdůrazňuji, svátky klidu a pokoje. Nejsou to svátky nakupování a navštěvování obchodních center. Nevyhledávejte sociální kontakty. Využijme je (Vánoce), abychom omezili šíření viru v populaci a do nového roku vstoupili s co nejmenší koncentrací viru. I tak nás čeká mutace omikron,” apeloval na veřejnost Válek.

Válek současně apeloval na lidi, aby se nechali očkovat. U těch, kteří již mají nárok na třetí dávku, doporučil, aby ji podstoupili.

„Chcete-li chránit své blízké, pak noste ve veřejných prostorách roušky, byť to třeba není nařízené. Rouška je nejlepší způsob, jak chránit své okolí. Chceme, aby nedošlo k omezení výuky, a je to moje priorita. Chceme, aby děti mohly chodit do škol, aby vzdělání bylo kvalitní, a to může být jen, když je výuka offline. Tomu může dopomoci každý z nás,” doplnil další rady.

Válek svá doporučení spojil s výskytem a očekávatelným šířením nakažlivější mutace omikron, kterou již v tuzemsku zachytila řada laboratoří. Dodržení výše uvedeného má pomoci snížit virovou nálož ve společnosti a zároveň to může pomoci připravit se na rozšíření varianty.

„Omikron je mutace, která je více infekční než mutace delta. A velmi pravděpodobně v nějakém horizontu převládne. Nemáme o ní dostatečné informace, takže je potřeba se na ni připravit, a my budeme připraveni. To mohu slíbit a garantovat,” ujistil Válek.