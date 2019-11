V životě neměli tolik peněz, učitelé stojí za vládou. Babiš se tvrdě pustil do odborů

„V životě neměli učitelé tolik peněz. Učitelé stojí za námi. Pan Dobšík lže. Ve středu se ukáže, koho vlastně zastupuje,“ řekl v debatě Andrej Babiš s tím, že je lež, že učitelům slíbil 10 procent do tarifní části platů pro rok 2020. Reagoval tak na předsedu školských odborů Františka Dobšíka, který v pondělí dopoledne oznámil, že učitelé budou ve středu stávkovat.

Ti nesouhlasí s posledním vládním návrhem, který celkově počítá se zvýšením sumy na platy učitelů o 10 procent, tedy o 11 miliard korun. Z toho osm procent by mělo jít do tarifní části platů a zbytek do odměn. Učitelé chtějí, aby do tarifů šlo celých 10 procent. Původně dokonce požadovali 15 procent a slíbil to právě i Babiš.

„Pro rok 2020 chceme navýšit o 15 procent, ale s tím, že tarif by měl být půlka a půlka by měla být pohyblivá složka, protože skutečně chceme, aby ti ředitelé škol měli větší kompetence,” prohlásil v lednu pro Českou televizi premiér.

V rámci debaty v rozhlase premiér opakovaně zmiňoval, že to není pravda a že jde o výhled do roku 2021. „Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů a nepedagogů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017,” citoval Babiš programové prohlášení vlády.

Hamáček chápe

Naopak pochopení pro stávku má jeho koaliční partner z ČSSD.

„Stávka patří k jednomu z prvků kolektivního vyjednávání. Myslím, že bylo možné najít nějaký kompromis, třeba devět procent do tarifů a jedno do odměn. Jednání ale skončila a odbory se rozhodly stávkovat, tak uvidíme, co to bude znamenat,” řekl na debatě místopředseda vlády a šéf soc. dem. Jan Hamáček.

Opozice: Babiš neplní sliby

S postupem premiéra a vlády naopak nesouhlasí opozice, která upozorňovala především na to, že Babiš učitelům nejprve 15 procent a později i 10 procent slíbil a nyní to nedodržuje.

„Stávka je ten krajní instrument. Ale slib pro učitele tady byl, ale když ho jednou vyslovíte, tak ho dodržte. Je to neustálé zklamávání veřejnosti a učitelů,” řekl na debatě předseda lidovců Marek Výborný.

„Nedivím se učitelům, že jsou nespokojení. Lžete a vaše čísla nejsou pravdivá,” vmetl premiérovi předseda ODS Petr Fiala a exministr školství.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil navrhl, aby peníze vláda místo slev na jízdné, na které letos stát dal 5,6 miliardy korun, převedla právě na platy pro učitele.