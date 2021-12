V Thomayerově nemocnici začalo očkování dětí

❗❗❗DNES DO FTN DORAZILO CELKEM 6 TISÍC DÁVEK VAKCÍNY PROTI COVID-19 PRO OČKOVÁNÍ DĚTÍ OD 5 DO 11 LET❗

Vakcínou Comirnaty od spol. Pfizer/BionTech budeme děti očkovat vždy ve středu od 9-12.00 h. a od 15-17.00 h., a to nových prostorách Pediatrické kliniky, pavilon G2-přízemí. pic.twitter.com/1j82gpth8D