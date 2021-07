V restauracích padají domluvy, ale i pokuty

Zda mají hosté potřebný doklad nebo nasazený respirátor, pokud zrovna nic nekonzumují, zjišťovali hygienici u zhruba 1500 zákazníků. Do terénu vyrážejí zástupci hygieny s policisty. V minulosti to bylo často na podnět občanů. Těch podle Kotrly ale postupně ubývá.

Ministr Adam Vojtěch (za ANO) zvažuje, že by kapacity hygieniků přesměroval jinam a povinné kontroly by přešly přímo na provozovatele. Někteří to podle něj dělají už teď a zcela dobrovolně. Ne všichni ale s takovým krokem souzní. „Gastro není hotel ani fitness centrum,“ zdůraznil člen Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner.