V Praze se rozrůstá populace bobrů

V otýpkách ještě dostane naservírovány malé větvičky, např. z topolu a vrby, které má rád, magistrát doufá, že díky tomu vzrostlé stromy nechá na pokoji. Zatím padly dva nebo tři. Odborníci zvažují další opatření. Odchyt podle Dědečkové nemá cenu, neboť bobr by se bez problémů vrátil zpět.

„Asi mají dost žrádla,“ nabízí jednu z možných příčin šíření Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Přísně chráněný bobr také nemá žádné přirozené nepřátele. „Pravděpodobně si příroda poradí,“ odhaduje, co se stane do budoucna.

Zvíře se vyskytuje na Berounce, Zbraslavi nebo v Troji. „Lidé ho neuvidí, výjimečně rybář. Je to velmi plaché zvíře,“ řekl Právu s tím, že může způsobit velké škody. I když Praha se pravděpodobně obávat nemusí. „Hloubí si obrovské nory, takže by mohl vypustit nějaké rybníky,“ upozornil. Stromy kosí kvůli budování přehrad v místech, kde je málo vody, neboť potřebuje mít vchod do nory pod hladinou.