V Praze přistál třetí evakuační speciál z Afghánistánu

Letadlo odstartovalo z Prahy ve středu v 1:14, mezipřistání mělo v ázerbájdžánském Baku. Do Kábulu dorazilo dopoledne. České úřady z bezpečnostních důvodů o letu neposkytly žádné podrobnosti.

Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) evakuaci ve středu koordinoval krizový štáb ministerstva zahraničí a česká armáda. Ta na Twitteru označila start z Kábulu za úspěšný, a to díky profesionální práci vojáků. Zmínila bezpečnou a rychlou evakuaci ambasády, její vojenské ochrany, některých spolupracovníků a tlumočníků i jejich rodin.

Miroslava Pašková ze spolku Vlčí máky ve středu odpoledne řekla, že na kábulském letišti ale zůstalo stále několik afghánských rodin či osob s vazbami na Českou republiku a další se tam snaží dostat. Spolek vyzval vládu, aby se uskutečnil ještě další evakuační let. K poskytnutí pomoci co největšímu počtu afghánských spolupracovníků vyzvaly ve středu kabinet také iniciativa Češi pomáhají a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Podle nich by ČR měla poskytnout azyl nejen Afgháncům, kteří mají teď zrovna s českou stranou pracovní kontrakt.