V Plzni začaly oslavy konce 2. světové války, dorazili i veteráni

„Cesta z New Yorku byla dlouhá, museli jsme čekat na letištích, třeba v Curychu přes tři hodiny. Ale jsme hrozně rádi, že jsme tady a že jsme to zvládli. Letos je tady se mnou 15 členů mojí rodiny a všichni chtěli přijet,“ uvedl Geist, který zpravodaje ČTK pozdravil „Dobrý den“.

Nikdy nepochyboval o tom, jestli přijet do Plzně, vždycky to chtěl. Potvrdil, že se zúčastní všech oficiálních akcí v Plzni a okolí a v neděli dopoledne pojede v americkém džípu v Konvoji svobody (Convoy of Liberty). „Přijel jsem tehdy na džípu do Plzně, takže musím,“ dodal.