V nemocnicích umírají hlavně neočkovaní

Mnohdy to ale zdravotní důvody nedovolují. Ve Fakultní nemocnici v Plzni léčí šest nakažených: čtyři očkovaní nejsou, dva vakcinaci podle mluvčí Gabriely Levorové podstoupili. Všechno jsou to starší ročníky: 50 let, 66 let, dvěma je přes sedmdesát a nejstaršímu 87 let.