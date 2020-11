V den otravy Bečvy došlo v chemičce Deza k incidentu

K havárii došlo v noci před otravou řeky, a to v části chemičky, kde se podle zjištění DR vyrábí fenol. Přesněji při kaustifikační jednotce určené k výrobě louhu. Při ohřívání směsi v jednotce usnula podle zjištění DR obsluha zařízení a směs začala v reaktoru vřít a vystřikovat ven.

Na událost alarm nereagoval, ten je podle zdrojů DR dlouhodobě mimo provoz. Ke všemu byl v osudnou noc částečně otevřený vrchní poklop reaktoru, kterým při přehřátí směs unikala. Ve velkém množství stříkala až za obrubník havarijní jímky přímo na silnici, odkud ji spláchla ranní směna chemičky do dešťové kanalizace.

„Byla to provozní událost. Neměla charakter havárie a ze své podstaty nemohla být příčinou otravy ryb v Bečvě. Vzhledem k tomu, že nešlo o havárii, ale o provozní událost, podle předpisů nemusela být hlášena úřadům,“ sdělil Hanzelka.

Podle Hanzelky se do Bečvy v souvislosti s touto událostí nemohly dostat žádné dešťové ani odpadní vody, které by byly kontaminovány jakoukoli toxickou látkou. „Trváme na tom, že Deza není a ani technicky nemohla být viníkem otravy ryb v Bečvě ze dne 20. září,“ dodal mluvčí.

„O tom prů*eru ve fenolce se šušká už chvíli. Je ale otázka, zda skutečně souvisí s otravou řeky nebo jestli nedošlo souběžně ještě k úniku jiné nebezpečnější látky například při přečerpávání do cisteren,“ řekl Právu rybář Lukáš Gerla, který se spolu s dalšími rybáři snaží zjistit viníka.

DR poslal vzorek látky, která unikla do kanalizace, na rozbor docentu biochemie Marku Petřivalskému z Palackého univerzity v Olomouci. Ten po hrubé analýze potvrdil, že směs obsahovala látky, které mohly při splnění určitých dalších okolností způsobil otravu v Bečvě. Nejde však podle něj o kyanid, ale o fenoly.

Přímo při vytahování mrtvých ryb z řeky si rybáři stěžovali na zápach podobný chloru. Ten se měl do řeky dostat, aby neutralizoval kyanid. Podle DR ale mohlo jít právě o vůni fenolu, který podle odborníků pachem připomíná nemocnici.

„Ta vůně by dávala smysl. Mysleli jsme, že je to chlor nebo něco. Pálily a svědily nás ruce. Deset dnů jsem smrkal krevní sraženiny, byla to hrůza. Jednatel rybářského spolku se probudil v noci a měl zakrvácený polštář a pyžamo, jak mu tekla z nosu krev,“ zavzpomínal pro Právo rybář Stanislav Pernický.