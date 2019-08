V Brně přivedli na svět dítě ženy s mozkovou smrtí

V jeho 16. týdnu ženě ale malformace praskla a způsobila rozsáhlá krvácení do mozku. Lékaři se proto rozhodli udržet životné funkce těla na přístrojích alespoň do 24. týdne těhotenství. To je hranice, od níž je obvykle dítě považováno za životaschopné. Pro otce Vojtěcha Votavu, který je policistou, byla vypsána sbírka.