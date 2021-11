ÚZIS odmítl dát senátorce covidová data. „Dobrá žádost, poskytneme je,“ hájí se Dušek

Senátorka Dernerová se na ÚZIS podle informačního zákona a senátního jednacího řádu obrátila dne 17. listopadu s žádostí o poskytnutí podrobných informací k epidemii covidu.

Požadovala denní data od vypuknutí epidemie loni v březnu po současnost o testech, nově nakažených, hospitalizovaných a pacientech na JIP s rozdělením podle věku, indikace, očkování a prodělání nemoci. ÚZIS její žádost ale odmítl.

„Byla to data a čísla, podle kterých by se mohla trochu rozklíčovat řada věcí týkající se epidemie. Na základě těch dat bychom třeba mohli pomoci řešit situaci, navíc by veřejnost byla lépe informována a třeba by nebyla tak vyděšena,” přiblížila své pohnutky Novinkám Dernerová.

„Informovanost veřejnosti je základ důvěry, a to se prokaučovalo. Vůbec nejde o to někoho dehonestovat a napadat ÚZIS. Pan profesor Dušek sám říká, že některá data má, jsou důležitá a nechce je dát. Tak jsem o ta data požádala a nedostala jsem je. Myslím si, že to není dobře,” dodala Dernerová.

Pátek 26.11., data z reportu ÚZIS pro poslance a senátory. Nakažených celkem 28369 (27717 poprvé, 652 reinfekce), z toho:

👉19080 neočko, neprodělali

👉8637 očko, neprodělali

👉500 neočko, prodělali

👉152 očko, prodělali

ÚZIS už odmítá dát informace i člence Senátu; kde to jsme?? pic.twitter.com/gZeIiq2Ba1 — Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 26, 2021

Zamítavou odpověď následně předala právníkovi a pirátskému expertovi na zdravotnictví Ondřeji Dostálovi, který o věci informoval na svém Twitteru.

„Byl stínovým ministrem zdravotnictví za Piráty a o danou věc se zajímá. Myslím si, že to není nic proti ničemu,” doplnila senátorka s tím, že by se chtěla pro rozhodnutí odvolat.

Požadovaná data podle Dostála mohou pomoci zjistit, jak dlouho trvá ochrana naočkovaných lidí po aplikaci konkrétní vakcíny.

„Jde o data, která řeknou, jaké jsou časové odstupy u jednotlivých vakcín a u prodělání od infekce po vakcinaci. Nebo po reinfekci u lidí, kteří už nemoc jednou prodělali,” přiblížil Novinkám Dostál.

„Zjistíme třeba to, co ukazují studie, že třeba ochrana u vakcíny Janssen klesá třeba po třech měsících, u Pfizeru je to trochu později.” podotkl.

„Budeme také moci statisticky říct, ne jmenovitě, kolik padesátiletých po Pfizeru se nám objevuje s reinfekcemi po třech měsících nebo třeba po tři čtvrtě roku,” nastínil Dostál.

„Stejně tak kolik lidí, kteří prodělali covid první variantou v březnu 2020, se nám objevuje nyní v reinfekcích a kolik se tam ocitlo lidí, kteří prodělali covid třeba ve druhé vlně,” dodal.

Novinky se s dotazem obrátily také na Duška, jehož instituce požadované informace má a nakládá s nimi. Dušek prý o zamítavé odpovědi nevěděl, sám Dernerové podle svých slov přiblížil, že jí data ústav vydá.

„Paní senátorka nám poslala oficiální žádost o velmi rozsáhlá, otevřená data. Je to velmi dobrá žádost, tato data určitě přispějí k informovanosti,“ řekl Dušek.

„Sám jsem jí osobně odpovídal, že ta data chystáme a poskytneme tento týden. Vůbec nevím o tom, že by jí bylo něco zamítnuto,” doplnil.