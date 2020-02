Ústavní soud oznámí verdikt o lex Babiš

Soudcem zpravodajem je Jan Filip, který působí jako profesor ústavního práva na brněnské právnické fakultě. Ústavní soudci diskutovali o lex Babiš za zavřenými dveřmi několikrát, shodu našli ale teprve minulý týden.

Na Ústavní soud se v zimě roku 2017 obrátil prezident Zeman a skupina 41 poslanců hnutí ANO. Zeman uvedl, že se domnívá, že zákon je v rozporu s ústavou i s mezinárodními smlouvami. Porušuje prý zákaz diskriminace na základě majetku.

Zákon o střetu zakazuje firmám, ve kterých mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky. Zakazuje také členům kabinetu a parlamentu vlastnit jiná než internetová média.

Sněmovna nová pravidla pro střet zájmů definitivně schválila 11. ledna 2017, kdy přehlasovala veto prezidenta. Andrej Babiš (ANO) byl tehdy ministrem financí v kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Babiš tehdy prohlásil, že novela ho má donutit odejít z politiky a zkomplikovat jeho firmám život. „Je to takový naschvál. Já jsem do toho šel transparentně, všichni věděli, co mám. Je to protiústavní a nekorektní,“ řekl tehdy v rozhovoru Novinkám Babiš.

Pro přijetí novely zákona o střetu zájmů nakonec hlasovalo 129 poslanců z řad ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a TOP 09 a STAN a ODS. Proti hlasovalo 49 poslanců z hnutí ANO a několik nezařazených poslanců, ruku proti tehdy například zvedl Tomio Okamura.

Po přijetí zákona se Babiš musel zbavit holdingu Agrofert i vydavatelství Mafra, pod které spadají například deník MF Dnes, server iDnes, Lidové noviny, Metro, časopis 5 plus 2, televize Óčko a rádio Impuls.

Babiš svůj majetek převedl do svěřenských fondů. Současný premiér i přes to bývá kritizován, že své firmy stále ovlivňuje a využívá evropských dotací. Babiš to ale dlouhodobě odmítá.

Pokud by Ústavní soud návrhu prezidenta v plném rozsahu vyhověl, pro Babiše by to teoreticky znamenalo, že by holding Agrofert mohl vyvést ze svěřenských fondů a mít na něj přímý vliv.