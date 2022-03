Úřady práce čelí náporu ukrajinských uprchlíků, v Praze se tvoří dlouhé fronty

„Současná situace je výjimečná a nepředpokládatelná. Počet přijatých žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc je o 2 000 % vyšší než v normálu,“ říká generální ředitel úřadu Viktor Najmon. Úřady napříč Českem podle něj přijímají opatření pro urychlení procesu a dělají maximum, aby Ukrajincům poskytly služby v oblasti zaměstnanosti i sociálních dávek.

Ve frontě do úřadu práce na pražském Žižkově stála dopoledne několikahodinovou frontu také seniorka, která do Česka přijela z Oděsy. „Až válka skončí, chtěla bych se vrátit domů. Přišla jsem pro finanční pomoc. Hodně jsme zaplatili za bydlení, potřebuji na jídlo,“ popisuje seniorka.

Mimořádnou okamžitou pomoc poskytují úřady pro případ vážné újmy na zdraví. Dospělý může dostat částku 2490 korun. U nezaopatřených dětí se počítá s životním minimem, které se pohybuje podle věku od 1970 do 2770 korun. „Dosud úřad práce přijal přes 66 tisíc žádostí," řekla ČTK mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Fronta stovek lidí se ve středu po poledni utvořila také před ÚP na Praze 4. Foto: Novinky

Požádat o ni přišla ve středu také Ukrajinka se dvěma syny, kteří přijeli z ukrajinské metropole. „V Kyjevě je to velmi děsivé, přijeli jsme prakticky rovnou z úkrytu. Moc děkuji České republice. Stojíme nyní frontu pro dávku, stále ale ještě musíme najít bydlení a práci,“ popisuje svou situaci.

Na úřad musela jít i s dětmi už podruhé, protože nápor lidí byl pokaždé enormní. „Včera jsme byli zapsáni do dětské fronty, dnes už ne. Každý tady hledá práci,“ dodává. To potvrzuje i mluvčí úřadu: „Jejich vůle pracovat je opravdu velká, zároveň ale věří, že se v brzké době vrátí zpět do své vlasti.“

Dospělí mohou žádat o jednorázovou dávku 2490 korun, u dětí se částka liší podle věku. Foto: Novinky

Po celé zemi eviduje nyní úřad práce 21 300 pozic pro cizince. „Například pro montážní dělníky, obsluhu strojů na výrobu potravin, pomocníky v rostlinné výrobě nebo třeba pokojské a uklízeče, ale také ve zdravotnictví či službách,“ popisuje Beránková s tím, že nabídka se každým dnem rozrůstá.

„Na Ukrajině pracuji jako právnička, hledám tady práci jako překladatelka nebo v administrativě, protože mluvím i česky. Chtěla bych něco najít, ale zatím se nepovedlo nic,“ svěřuje se další paní stojící před úřadem práce. Mezitím přišla i ona požádat o dávku. „I těch 2500 korun mi teď bude hodně,“ dodává.

Dávku mohou uprchlíci dostat hotově na ÚP nebo bezkontaktně na český bankovní účet. Foto: Novinky

Dávku mimořádné okamžité pomoci pro uprchlíky by měla od příštího týdne nahradit humanitární dávka ve výši 5000 korun. Žádat by o ni mohli opakovaně. Zákon schválila vláda a Sněmovna, ve čtvrtek by o něm měl rozhodovat Senát a poté by měl normu dostat k podpisu prezident.