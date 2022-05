Úplně zdravá mladá žena vstala a viděla hvězdičky. Pak na čas ochrnula

„Mě to potkalo před osmi lety. Z ničeho nic. Byla jsem zdravá, sportovala jsem, jen jsem užívala hormonální antikoncepci. Jednou jsem vstala z postele a ucpala se mi céva v hlavě. Když člověk nečeká to nejhorší, nedojde mu, že to je tak vážné. Vstala jsem a najednou jsem měla před očima něco jako hvězdičky. Myslela jsem, že to je špatný tlak, že to přejde. Ale naopak,“ řekla Právu Karolína Vařáková. Naštěstí stihla zatelefonovat rodičům.