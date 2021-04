Umíte jen bonzovat a mám vás dost. Poslankyně ANO se pustila do pirátky

„Mně už přijde, že nás tady úkolujete jako pro svoji diplomovou práci validními studiemi. Nevím, co tady studujete. Proboha běžte už někam do praxe,“ vyzvala Pastuchová Pirátku.

Richterová nejprve poukázala to, že Pastuchová navzdory platnému nařízení vlády seděla na jednání výboru bez ochrany úst a nosu. „Optala bych se, zda jsme v situaci, že by na to měla paní předsedkyně (výboru Věra Adamová za ANO – pozn. red.) nebo ministerstvo zareagovat,“ obrátila se na Adamovou a zástupce resortu.

Na to však obratem reagovala sama Pastuchová. „Paní poslankyně, my už jsme spolu dneska měly jeden výstup. Takže znovu. Omlouvám se za to, že jsem si teď nevzala respirátor, byla jsem na toaletě a teď jsem si ho nasadila. Nebylo to úmyslné,“ řekla Pastuchová v omluvě, která však obratem přešla do ostré kritiky Richterové.