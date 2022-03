Ukrajinci začali bojovat s češtinou, zaplnili kurzy

„Očekávám, že se tady rychle naučím česky, abych mohla co nejdříve začít pracovat. Bez znalosti jazyka je těžké najít nějaké zaměstnání,“ říká paní Viktorija. Do Plzně přijela s dcerou, deváťačkou Ljubou. „V Kyjevě jsem nechala muže, maminku a synovce,“ dodává.

A jak jí jde zatím čeština? „Se samostatnými slovy nemám problém. Ale spojit je do vět, aby to dávalo smysl, nebo časování sloves, to je těžké,“ konstatuje Viktorija.